"Наполи" выкупит Хойлунда за 44 миллиона евро

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хойлунд продолжит карьеру в "Наполи" на постоянной основе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, итальянский клуб активировал условие обязательного выкупа после выхода в Лигу чемпионов.

В матче 37-го тура Серии А против "Пизы", завершившемся победой "Наполи" со счетом 3:0, датский форвард отметился голом и результативной передачей. После этой победы неаполитанцы гарантировали себе место в Лиге чемпионов, что автоматически запустило механизм полноценного трансфера игрока.

При этом ранее "Наполи" заявлял, что готов выкупить футболиста даже в случае непопадания в главный еврокубок.

По информации источника, сумма сделки составит 44 миллиона евро. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего форварда оценивается в 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Хойлунд провел 48 матчей, забил 15 голов и сделал восемь результативных передач.