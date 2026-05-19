19 Мая 2026
Хусанов номинирован на приз лучшему игроку сезона в "Манчестер Сити"

19 Мая 2026 05:20
Узбекский защитник "Манчестер Сити" Абдукодир Хусанов номинирован на приз лучшему игроку сезона в клубе. Как передает İdman.Biz, об этом сообщается на официальном сайте "горожан".

Хусанов претендует на награду вместе с полузащитником Жереми Доку и защитником Нико О'Райли. Лучший бомбардир АПЛ в текущем сезоне Эрлинг Холанд в список не попал.

В этом сезоне Хусанов дважды получал награду игрока месяца: в январе и марте. За текущий сезон защитник принял участие в 36 матчах за клуб, не отметившись результативными действиями.

20 января 2025 года Абдукодир Хусанов официально стал игроком "Манчестер Сити", подписав контракт до июня 2029 года. Защитник перешел в "Манчестер Сити" из французского "Ланса".

