Гвардиола уйдет с поста главного тренера "Ман Сити" после матча с "Виллой" - СМИ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уйдет с поста главного тренера клуба после воскресного матча 38-го тура английской Премьер‑лиги с "Астон Виллой" (24 мая). Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail.

По информации источника, официальное подтверждение ухода ожидается в воскресенье, 24 мая. На понедельник, 25 мая, запланирован парад на автобусе с открытым верхом в честь вклада Гвардиолы в английский футбол.

У тренера остается один год по контракту — не исключено, что он продолжит работу в клубе на другой должности. Кандидаты на замену Гвардиоле: бывший главный тренер "Челси" Энцо Мареска и тренер "Баварии" Венсан Компани.

"Манчестер Сити" продолжает борьбу с "Арсеналом" за титул чемпиона Премьер‑лиги.