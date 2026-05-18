В "ПСЖ" сообщили о состоянии Дембеле после травмы

Французский клуб "Пари Сен-Жермен" опубликовал медицинское заключение по состоянию нападающего Усмана Дембеле. Форвард был заменен на 27-й минуте матча 34-го тура чемпионата Франции с "Парижем", который закончился поражением "ПСЖ" со счетом 1:2, сообщает İdman.Biz.

"Усман Дембеле был заменен в ходе вчерашнего вечернего матча с клубом "Париж" (Paris FC) в качестве меры предосторожности из‑за мышечного дискомфорта в области правой икроножной мышцы. В ближайшие дни футболист будет проходить лечение", — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

В середине первого тайма действующего обладателя "Золотого мяча" заменил нападающий Гонсалу Рамуш.

30 мая "ПСЖ" предстоит провести встречу с "Арсеналом" в финале Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в 39 играх во всех турнирах, забив 19 голов и сделав 11 результативных передач.