Моуринью возвращается в "Реал": Романо дал "Here we go!"

Жозе Моуринью близок к возвращению на пост главного тренера "Реала".

Как сообщает İdman.Biz, известный инсайдер Фабрицио Романо использовал по этой сделке свою фирменную фразу "Here we go!".

По его данным, стороны достигли устной договоренности по всем условиям, а теперь ожидается подписание документов.

Предварительно контракт с Моуринью будет рассчитан на два года. Португальский специалист должен прибыть в Мадрид после матча "Реал" - "Атлетик".

Для "Особенного" это станет вторым приходом в мадридский клуб. Моуринью уже тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год и выиграл с командой Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны.