18 Мая 2026
RU

Моуринью возвращается в "Реал": Романо дал "Here we go!"

Мировой футбол
Новости
18 Мая 2026 15:27
61
Моуринью возвращается в "Реал": Романо дал "Here we go!"

Жозе Моуринью близок к возвращению на пост главного тренера "Реала".

Как сообщает İdman.Biz, известный инсайдер Фабрицио Романо использовал по этой сделке свою фирменную фразу "Here we go!".

По его данным, стороны достигли устной договоренности по всем условиям, а теперь ожидается подписание документов.

Предварительно контракт с Моуринью будет рассчитан на два года. Португальский специалист должен прибыть в Мадрид после матча "Реал" - "Атлетик".

Для "Особенного" это станет вторым приходом в мадридский клуб. Моуринью уже тренировал "Реал" с 2010 по 2013 год и выиграл с командой Ла Лигу, Кубок Испании и Суперкубок страны.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Спортинг" установил трансферный рекорд Португалии
14:07
Мировой футбол

"Спортинг" установил трансферный рекорд Португалии

Саласар перешел в "Спортинг" за рекордные 30 миллионов
Неймара случайно заменили во время матча - ВИДЕО
12:49
Мировой футбол

Неймара случайно заменили во время матча - ВИДЕО

Судьи по ошибке заменили звездного футболиста "Сантоса"

От четвертой лиги до Бундеслиги: "Эльверсберг" впервые в истории вышел в Бундеслигу
12:29
Мировой футбол

От четвертой лиги до Бундеслиги: "Эльверсберг" впервые в истории вышел в Бундеслигу

Город разделен на два сельских округа и не имеет даже железнодорожной станции
Альваро Арбелоа намекнул на уход игроков из "Реала"
10:49
Мировой футбол

Альваро Арбелоа намекнул на уход игроков из "Реала"

Тренер мадридцев намекнул на уход нескольких футболистов

Гризманн попросил прощения у фанатов "Атлетико" за переход в "Барселону"
10:33
Мировой футбол

Гризманн попросил прощения у фанатов "Атлетико" за переход в "Барселону"

Француз эмоционально попрощался с болельщиками мадридского клуба

Фанаты вылетевшего "Нанта" напали на 73-летнего тренера команды
09:53
Мировой футбол

Фанаты вылетевшего "Нанта" напали на 73-летнего тренера команды - ВИДЕО

Заключительный матч французской Лиги 1 завершился громким скандалом

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше