18 Мая 2026
RU

"Спортинг" установил трансферный рекорд Португалии

Мировой футбол
Новости
18 Мая 2026 14:07
23
"Спортинг" установил трансферный рекорд Португалии

"Спортинг" оформил рекордный трансфер на внутреннем рынке Португалии.

Как сообщает İdman.Biz, лиссабонский клуб приобрел полузащитника "Браги" Родриго Саласара за 30 миллионов евро.

По данным AS, 26-летний уругвайский футболист подписал контракт со "Спортингом" до 2031 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

Переход Саласара стал самой дорогой сделкой между португальскими клубами в истории местного чемпионата.

В прошлом сезоне хавбек провел за "Брагу" 46 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

Отметим, что Саласар является сыном бывшего футболиста Хосе Луиса Саласара, известного по выступлениям в Испании.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Неймара случайно заменили во время матча - ВИДЕО
12:49
Мировой футбол

Неймара случайно заменили во время матча - ВИДЕО

Судьи по ошибке заменили звездного футболиста "Сантоса"

От четвертой лиги до Бундеслиги: "Эльверсберг" впервые в истории вышел в Бундеслигу
12:29
Мировой футбол

От четвертой лиги до Бундеслиги: "Эльверсберг" впервые в истории вышел в Бундеслигу

Город разделен на два сельских округа и не имеет даже железнодорожной станции
Альваро Арбелоа намекнул на уход игроков из "Реала"
10:49
Мировой футбол

Альваро Арбелоа намекнул на уход игроков из "Реала"

Тренер мадридцев намекнул на уход нескольких футболистов

Гризманн попросил прощения у фанатов "Атлетико" за переход в "Барселону"
10:33
Мировой футбол

Гризманн попросил прощения у фанатов "Атлетико" за переход в "Барселону"

Француз эмоционально попрощался с болельщиками мадридского клуба

Фанаты вылетевшего "Нанта" напали на 73-летнего тренера команды
09:53
Мировой футбол

Фанаты вылетевшего "Нанта" напали на 73-летнего тренера команды

Заключительный матч французской Лиги 1 завершился громким скандалом
В команде Наримана Ахундзаде сменился главный тренер
09:33
Мировой футбол

В команде Наримана Ахундзаде сменился главный тренер

"Коламбус Крю" отправил в отставку Хенрика Ридстрема

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше