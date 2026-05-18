"Спортинг" установил трансферный рекорд Португалии

"Спортинг" оформил рекордный трансфер на внутреннем рынке Португалии.

Как сообщает İdman.Biz, лиссабонский клуб приобрел полузащитника "Браги" Родриго Саласара за 30 миллионов евро.

По данным AS, 26-летний уругвайский футболист подписал контракт со "Спортингом" до 2031 года. В соглашении прописана сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

Переход Саласара стал самой дорогой сделкой между португальскими клубами в истории местного чемпионата.

В прошлом сезоне хавбек провел за "Брагу" 46 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал восемь результативных передач.

Отметим, что Саласар является сыном бывшего футболиста Хосе Луиса Саласара, известного по выступлениям в Испании.