От четвертой лиги до Бундеслиги: "Эльверсберг" впервые в истории вышел в Бундеслигу

Немецкий футбольный клуб "Эльверсберг" впервые за свою 119-летнюю историю сыграет в Бундеслиге.

Как сообщает İdman.Biz, команда представляет город Шпизен-Эльверсберг с населением всего около 13 тысяч человек. Это самый маленький населенный пункт в истории Бундеслиги, чей клуб сумел выйти в элитный дивизион.

Отмечается, что город разделен на два сельских округа и не имеет даже железнодорожной станции. Добраться туда можно только на автобусе.

Тем не менее уже в ближайшее время в Шпизен-Эльверсберг приедут такие гранды немецкого футбола, как "Бавария" и "Боруссия".

Еще несколько лет назад "Эльверсберг" выступал в четвертой немецкой лиге, а теперь клуб впервые в своей истории сыграет в Бундеслиге.