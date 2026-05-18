Гризманн попросил прощения у фанатов "Атлетико" за переход в "Барселону"

18 Мая 2026 10:33
Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн во время прощания с болельщиками мадридского клуба эмоционально извинился за свой переход в "Барселону".

Как сообщает İdman.Biz, французский футболист выступил с трогательной речью после последнего домашнего матча команды.

"Пожалуйста, простите меня. Я был молод и совершил ошибку, перейдя в "Барселону". Я не понимал любовь, которую имею тут. Я осознал свою ошибку и сделал всё, чтобы вернуться сюда и наслаждаться. Я не выиграл Ла Лигу или Лигу чемпионов, но ваша любовь важнее", - заявил Гризманн.

Болельщики "Атлетико" подготовили для футболиста масштабное прощание. На трибунах появился огромный баннер со словами благодарности в адрес француза, а после матча ему вручили памятные подарки.

Отметим, что Гризманн находился на поле вместе с супругой и четырьмя детьми.

