Риера покинул пост главного тренера "Айнтрахта"

"Айнтрахт" расстался с главным тренером Альбертом Риерой и его штабом. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист возглавил команду в феврале 2026 года. Под его руководством "Айнтрахт" одержал четыре победы, пять раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. По итогам сезона-2025/26 "орлы" с 44 очками заняли восьмое место в чемпионате Германии.

"Клуб и я пришли к взаимному соглашению прекратить сотрудничество. Как главный тренер, я беру на себя ответственность за спортивные результаты. Я чувствовал, что моя обязанность — защищать команду и игроков. Я верил, что это необходимо для того, чтобы сохранить полную концентрацию на достижении успеха на поле. Личные интересы никогда не имели для меня значения. Моя цель была, есть и всегда будет одинаковой: развивать игроков и достигать успеха. Я благодарен за то, что был частью истории "Айнтрахта", и желаю клубу только самого лучшего в будущем", — заявил Риера.

Ранее Риера также возглавлял "Целе", "Бордо", "Олимпию" и работал помощником главного тренера в "Галатасарае".