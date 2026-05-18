18 Мая 2026
RU

Риера покинул пост главного тренера "Айнтрахта"

Мировой футбол
Новости
18 Мая 2026 06:18
31
Риера покинул пост главного тренера "Айнтрахта"

"Айнтрахт" расстался с главным тренером Альбертом Риерой и его штабом. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба.

Специалист возглавил команду в феврале 2026 года. Под его руководством "Айнтрахт" одержал четыре победы, пять раз сыграл вничью и потерпел пять поражений. По итогам сезона-2025/26 "орлы" с 44 очками заняли восьмое место в чемпионате Германии.

"Клуб и я пришли к взаимному соглашению прекратить сотрудничество. Как главный тренер, я беру на себя ответственность за спортивные результаты. Я чувствовал, что моя обязанность — защищать команду и игроков. Я верил, что это необходимо для того, чтобы сохранить полную концентрацию на достижении успеха на поле. Личные интересы никогда не имели для меня значения. Моя цель была, есть и всегда будет одинаковой: развивать игроков и достигать успеха. Я благодарен за то, что был частью истории "Айнтрахта", и желаю клубу только самого лучшего в будущем", — заявил Риера.

Ранее Риера также возглавлял "Целе", "Бордо", "Олимпию" и работал помощником главного тренера в "Галатасарае".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мерих Демирал отпраздновал триумф в Азиатской лиге чемпионов под песню Çırpınırdı Qara dəniz - ВИДЕО
07:14
Мировой футбол

Мерих Демирал отпраздновал триумф в Азиатской лиге чемпионов под песню Çırpınırdı Qara dəniz - ВИДЕО

Авторами произведения являются выдающиеся деятели азербайджанской культуры
"Барселона" - первая команда Ла Лиги, выигравшая все 19 домашних матчей
05:34
Мировой футбол

"Барселона" - первая команда Ла Лиги, выигравшая все 19 домашних матчей

Рекорд, который невозможно побить

"Барселона" обыграла "Бетис" в предпоследнем туре Ла Лиги - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:28
Мировой футбол

"Барселона" обыграла "Бетис" в предпоследнем туре Ла Лиги - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Рафинья оформил дубль
"ПСЖ" уступил "Парижу" в заключительном туре Лиги 1 - ВИДЕО
01:15
Мировой футбол

"ПСЖ" уступил "Парижу" в заключительном туре Лиги 1 - ВИДЕО

Усман Дембеле был заменен из-за травмы
"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино"
00:58
Мировой футбол

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

За тур до конца сезона "Кремонезе" отстает от спасительного 17-го места на одно очко
Болельщики "Нанта" выбежали на поле в матче с "Тулузой": игра отменена - ВИДЕО
00:24
Мировой футбол

Болельщики "Нанта" выбежали на поле в матче с "Тулузой": игра отменена - ВИДЕО

Команда уже вылетела из высшего дивизиона чемпионата Франции

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль