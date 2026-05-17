"Реал" победил "Севилью", "Атлетико" обыграл "Жирону" - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

17 Мая 2026 23:08
"Реал" на выезде обыграл "Севилью" в матче 37-го тура чемпионата Испании — 1:0.

На 15-й минуте гол забил Винисиус Жуниор. "Сливочные" нанесли один удар в створ ворот.

"Реал" набрал 83 очка и занимает второе место в таблице Ла Лиги. Ранее "Барселона" досрочно обеспечила себе золото чемпионата.

В параллельном матче "Атлетико" дома победил "Жирону" — 1:0.

"Атлетико" с 69 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Жирона" (40 очков) опустилась с 15-й строчки на 18-ю.

В других матчах "Овьедо" дома проиграл "Алавесу" (0:1), "Атлетик" и "Сельта" сыграли вничью — 1:1, "Эспаньол" в гостях победил "Осасуну" со счетом 2:1, "Эльче" в большинстве обыграл "Хетафе" — 1:0, "Леванте" одолел "Мальорку" - 2:0, "Реал Сосьедад" уступил "Валенсии" - 3:4, а "Райо Вальекано" одолел "Вильярреал" - 2:0.

