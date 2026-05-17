Отаменди принял решение покинуть "Бенфику"

Капитан и защитник "Бенфики" Николас Отаменди принял решение покинуть команду. Об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Аргентинец присоединился к "Бенфике" в 2020 году. Летом 2025-го он продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

"Николас Отаменди всегда был примером страсти, самоотдачи, компетентности, лидерства и профессионализма, внеся решающий вклад в завоевание трофеев. Он тронул и наполнил гордостью и благодарностью сердца болельщиков, поэтому навсегда останется частью нашей семьи. "Бенфика" желает ему всего наилучшего в будущем. Спасибо, капитан", — говорится в сообщении "орлов".

Отаменди провел 281 матч за "Бенфику", отметившись 18 голами и 14 результативными передачами. Вместе с командой он стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/23, дважды выиграл Суперкубок Португалии и один раз — Кубок страны.

Ранее аргентинский защитник также выступал за "Манчестер Сити", "Порту", "Велес Сарсфилд", "Валенсию" и "Атлетико Минейро".