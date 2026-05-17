17 Мая 2026
RU

Отаменди принял решение покинуть "Бенфику"

Мировой футбол
Новости
17 Мая 2026 19:22
32
Отаменди принял решение покинуть "Бенфику"

Капитан и защитник "Бенфики" Николас Отаменди принял решение покинуть команду. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба португальского клуба.

Аргентинец присоединился к "Бенфике" в 2020 году. Летом 2025-го он продлил контракт с клубом до конца сезона-2025/26.

"Николас Отаменди всегда был примером страсти, самоотдачи, компетентности, лидерства и профессионализма, внеся решающий вклад в завоевание трофеев. Он тронул и наполнил гордостью и благодарностью сердца болельщиков, поэтому навсегда останется частью нашей семьи. "Бенфика" желает ему всего наилучшего в будущем. Спасибо, капитан", — говорится в сообщении "орлов".

Отаменди провел 281 матч за "Бенфику", отметившись 18 голами и 14 результативными передачами. Вместе с командой он стал чемпионом Португалии в сезоне-2022/23, дважды выиграл Суперкубок Португалии и один раз — Кубок страны.

Ранее аргентинский защитник также выступал за "Манчестер Сити", "Порту", "Велес Сарсфилд", "Валенсию" и "Атлетико Минейро".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Брентфорд" сыграл вничью с "Кристал Пэлас", "Сандерленд" одолел "Эвертон" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
20:14
Мировой футбол

"Брентфорд" сыграл вничью с "Кристал Пэлас", "Сандерленд" одолел "Эвертон" - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО

Игровой день завершится матчем между "Ньюкасл" - "Вест Хэм"
"Интер" не удержал победу над "Вероной"
19:04
Мировой футбол

"Интер" не удержал победу над "Вероной" - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

"Желто-синие" покидают высший дивизион
Легенде "МЮ" может понадобиться операция после удара Пикфорда
18:20
Мировой футбол

Легенде "МЮ" может понадобиться операция после удара Пикфорда

Руни получил травму руки во время съемок на базе "Эвертона"

"Наполи" обязан выкупить Хейлунна после выхода в Лигу чемпионов
17:59
Мировой футбол

"Наполи" обязан выкупить Хейлунна после выхода в Лигу чемпионов

Условие в арендном соглашении с "Манчестер Юнайтед" официально вступило в силу
"Марсель" определился с ценой на Гринвуда
17:16
Мировой футбол

"Марсель" определился с ценой на Гринвуда

Французский клуб готов рассмотреть предложения по форварду летом
"Бавария" сообщила о травме Нойера
16:45
Мировой футбол

"Бавария" сообщила о травме Нойера

Голкипер мюнхенского клуба не смог доиграть матч против "Кельна"

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль