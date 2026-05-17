"Наполи" обязан выкупить Хейлунна после выхода в Лигу чемпионов

Футбольный клуб "Наполи" оформит полноценный трансфер датского форварда Расмуса Хейлунна после выхода команды в Лигу чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, соответствующее условие автоматически вступило в силу после победы неаполитанцев над "Пизой" со счетом 3:0 в 37-м туре Серии А.

Сам Хейлунн стал одним из героев встречи, отметившись голом и результативной передачей.

По информации источника, сумма выкупа форварда у "Манчестер Юнайтед" составит 44 миллиона евро. Этот пункт был заранее прописан в арендном соглашении и активировался в случае попадания "Наполи" в главный еврокубок.

При этом ранее руководство итальянского клуба заявляло, что намерено выкупить датчанина даже без выхода в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий провел 43 матча, забил 15 голов и отдал восемь результативных передач, став важной фигурой в атаке команды Антонио Конте.