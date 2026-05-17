"Бавария" сообщила о травме Нойера

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер получил травму в матче чемпионата Германии против "Кельна".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу мюнхенского клуба, у опытного голкипера возникли мышечные проблемы в области левой икроножной мышцы.

Нойер вышел в стартовом составе "Баварии" на встречу с "Кельном", завершившуюся победой мюнхенцев со счетом 5:1, однако был заменен на 60-й минуте и не смог продолжить игру.

Сроки восстановления 39-летнего вратаря пока не уточняются.

Напомним, несколько дней назад Нойер продлил контракт с "Баварией" еще на один сезон. Новое соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Ранее в СМИ появлялась информация о возможном вызове голкипера в сборную Германии на чемпионат мира 2026 года, однако официального подтверждения пока нет.