"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ноттингем Форест" в результативном матче - ВИДЕО

"Манчестер Юнайтед" одержал домашнюю победу над "Ноттингем Форест" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Олд Траффорд" завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Счет в матче уже на пятой минуте открыл защитник манкунианцев Люк Шоу. Во втором тайме гости сумели восстановить равновесие благодаря голу Морато на 53-й минуте.

Однако спустя всего две минуты "Манчестер Юнайтед" снова вышел вперед после точного удара Матеуса Куньи. На 76-й минуте Брайан Мбемо увеличил преимущество хозяев, а вскоре Морган Гиббс-Уайт сократил отставание до минимума, но спасти матч "Ноттингем Форест" не удалось.

После 37 туров "Манчестер Юнайтед" набрал 68 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. "Ноттингем Форест" с 43 очками располагается на 16-й позиции.

В заключительном туре чемпионата Англии команда Майкла Кэррика сыграет на выезде с "Брайтоном", а "Ноттингем Форест" примет "Борнмут".