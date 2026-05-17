Легенде "МЮ" может понадобиться операция после удара Пикфорда

Бывший капитан сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может перенести операцию после травмы, полученной во время съемок на базе "Эвертона".

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист появился в эфире BBC во время финала Кубка Англии с гипсом на руке.

По словам Руни, инцидент произошел во время записи телешоу, когда он встал в ворота, а удар по ним наносил голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд.

"Как видите, я стоял в воротах на тренировке "Эвертона". Посмотрите на этот сейв. Я отбил удар и повредил руку, поэтому в понедельник встречаюсь с хирургом, чтобы понять, нужна ли операция", - заявил Руни.

Во время эфира бывший защитник Мика Ричардс в шутку спросил Руни: "Ты вообще когда-нибудь повзрослеешь?" На это экс-нападающий с улыбкой ответил: "Было больно, но все будет нормально".

Также 40-летний Руни рассказал, что из-за травмы временно перестал носить обручальное кольцо.