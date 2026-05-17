17 Мая 2026
RU

Легенде "МЮ" может понадобиться операция после удара Пикфорда

Мировой футбол
Новости
17 Мая 2026 18:20
27
Легенде "МЮ" может понадобиться операция после удара Пикфорда

Бывший капитан сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может перенести операцию после травмы, полученной во время съемок на базе "Эвертона".

Как сообщает İdman.Biz, экс-футболист появился в эфире BBC во время финала Кубка Англии с гипсом на руке.

По словам Руни, инцидент произошел во время записи телешоу, когда он встал в ворота, а удар по ним наносил голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд.

"Как видите, я стоял в воротах на тренировке "Эвертона". Посмотрите на этот сейв. Я отбил удар и повредил руку, поэтому в понедельник встречаюсь с хирургом, чтобы понять, нужна ли операция", - заявил Руни.

Во время эфира бывший защитник Мика Ричардс в шутку спросил Руни: "Ты вообще когда-нибудь повзрослеешь?" На это экс-нападающий с улыбкой ответил: "Было больно, но все будет нормально".

Также 40-летний Руни рассказал, что из-за травмы временно перестал носить обручальное кольцо.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Наполи" обязан выкупить Хейлунна после выхода в Лигу чемпионов
17:59
Мировой футбол

"Наполи" обязан выкупить Хейлунна после выхода в Лигу чемпионов

Условие в арендном соглашении с "Манчестер Юнайтед" официально вступило в силу
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ноттингем Форест" в результативном матче
17:33
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ноттингем Форест" в результативном матче - ВИДЕО

Команда Майкла Кэррика удержалась в тройке лидеров АПЛ

"Марсель" определился с ценой на Гринвуда
17:16
Мировой футбол

"Марсель" определился с ценой на Гринвуда

Французский клуб готов рассмотреть предложения по форварду летом
"Бавария" сообщила о травме Нойера
16:45
Мировой футбол

"Бавария" сообщила о травме Нойера

Голкипер мюнхенского клуба не смог доиграть матч против "Кельна"
Моуринью хочет вернуть легенду клуба в "Реал"
16:30
Мировой футбол

Моуринью хочет вернуть легенду клуба в "Реал"

Португальский специалист намерен включить Рауля в свой тренерский штаб

"Наполи" вышел в Лигу чемпионов, а "Ювентус" оказался вне топ-4
16:14
Мировой футбол

"Наполи" вышел в Лигу чемпионов, а "Ювентус" оказался вне топ-4 - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

В Серии А состоялись ключевые матчи в борьбе за еврокубки

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль