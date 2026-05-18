18 Мая 2026
RU

Болельщики "Нанта" выбежали на поле в матче с "Тулузой": игра отменена - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
18 Мая 2026 00:24
30
Болельщики "Нанта" выбежали на поле в матче с "Тулузой": игра отменена - ВИДЕО

Матч заключительного, 34-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Нант" и "Тулуза", был отменен из-за выбежавших на поле болельщиков. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport. Встреча проходила на стадионе "Ля Божуар — Луи Фонтено" в Нанте.

В середине первого тайма фанаты прорвались на поле и пытались атаковать скамейку своей команды во главе с тренером Вахидом Халилходжичем. Игрокам, тренерскому штабу и персоналу удалось покинуть поле и отправиться в раздевалку.

"Нант" набрал 23 очка и занимает предпоследнее, 17-е место в таблице Лиги 1. Команда уже вылетела из высшего дивизиона чемпионата Франции. "Тулуза" с 44 очками распологается на 10-й строчке.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино"
00:58
Мировой футбол

"Кремонезе" обыграл "Удинезе", "Кальяри" победил "Торино" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

За тур до конца сезона "Кремонезе" отстает от спасительного 17-го места на одно очко
"Касымпаша" обыграл "Галатасарай" в матче Суперлиги - ВИДЕО
17 Мая 23:44
Мировой футбол

"Касымпаша" обыграл "Галатасарай" в матче Суперлиги - ВИДЕО

В параллельном матче "Фенербахче" и "Эюпспор" выдали результативную ничью
"Реал" победил "Севилью", "Атлетико" обыграл "Жирону" - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ
17 Мая 23:08
Мировой футбол

"Реал" победил "Севилью", "Атлетико" обыграл "Жирону" - ВИДЕО - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Сливочные" нанесли один удар в створ ворот
"Вест Хэм" проиграл "Ньюкаслу" и остался в зоне вылета - ОБНОВЛЕНО
17 Мая 22:41
Мировой футбол

"Вест Хэм" проиграл "Ньюкаслу" и остался в зоне вылета - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Тоттенхэм" занимает спасительное 17-е место и опережает "молотобойцев" на два очка

"Аякс" не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов
17 Мая 20:34
Мировой футбол

"Аякс" не сыграет в следующем сезоне Лиги чемпионов

До 2023 года клуб 23 раза подряд финишировал в топ-4 чемпионата страны
Отаменди принял решение покинуть "Бенфику"
17 Мая 19:22
Мировой футбол

Отаменди принял решение покинуть "Бенфику"

Ранее аргентинский защитник также выступал за "Манчестер Сити" и "Порту"

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц
15 Мая 11:26
ММА

Кыргызский боец ММА погиб, спасая школьниц - ФОТО

30-летний Медет Жееналиев утонул в озере Иссык-Куль