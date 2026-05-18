Болельщики "Нанта" выбежали на поле в матче с "Тулузой": игра отменена - ВИДЕО

Матч заключительного, 34-го тура французской Лиги 1, в котором встречались "Нант" и "Тулуза", был отменен из-за выбежавших на поле болельщиков. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport. Встреча проходила на стадионе "Ля Божуар — Луи Фонтено" в Нанте.

В середине первого тайма фанаты прорвались на поле и пытались атаковать скамейку своей команды во главе с тренером Вахидом Халилходжичем. Игрокам, тренерскому штабу и персоналу удалось покинуть поле и отправиться в раздевалку.

"Нант" набрал 23 очка и занимает предпоследнее, 17-е место в таблице Лиги 1. Команда уже вылетела из высшего дивизиона чемпионата Франции. "Тулуза" с 44 очками распологается на 10-й строчке.