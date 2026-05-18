"Барселона" - первая команда Ла Лиги, выигравшая все 19 домашних матчей

18 Мая 2026 05:34
Каталонская "Барселона" стала первой командой в истории испанской Ла Лиги, которой удалось одержать победы во всех матчах сезона на своем поле. В заключительной домашней игре сезона-2025/2026 в рамках 37-го тура "сине-гранатовые" одержали победу над "Бетисом" (3:1). Команды играли на стадионе "Спотифай Камп Ноу" в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Гильермо Куадра Фернандес.

Ранее ни одна команда не завершала сезон без потерянных очков в домашних матчах в испанской Ла Лиге в сезоне.

Всего в Ла Лиге — 2025/2026 у "Барселоны" одна ничья и пять поражений. Все — в выездных матчах.

