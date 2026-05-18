Неймара случайно заменили во время матча - ВИДЕО

18 Мая 2026 12:49
В футбольном матче бразильской Серии А между "Сантосом" и "Коритибой" произошел скандальный эпизод с участием Неймара и судейской бригады.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, в одном из эпизодов Неймар оказался за пределами поля, где ему оказывали медицинскую помощь. В этот момент "Сантос" готовил замену, однако речь шла не о бразильском форварде, а о другом игроке команды.

Из-за возникшей путаницы четвертый арбитр решил, что именно Неймар не сможет продолжить встречу, и внес его фамилию в протокол замены. После этого процедура была официально подтверждена.

Когда Неймар попытался вернуться на поле, выяснилось, что замена уже официально подтверждена. Судьи не смогли отменить решение, из-за чего бразильский форвард был вынужден досрочно завершить матч.

Во время инцидента Неймар эмоционально отреагировал и жестко высказал претензии в адрес арбитров.

Встреча завершилась разгромной победой "Коритибы" со счетом 3:0.

İdman.Biz
