Защитник мадридского "Реала" Даниэль Карвахаль покинет клуб. Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба "сливочных". Контракт 34-летнего латераля с мадридцами подходит к концу летом 2026 года.

"Реал" желает Дани Карвахалю и его семье всего наилучшего на новом этапе его жизни", — говорится в заявлении пресс-службы мадридцев на официальном сайте команды.

Карвахаль является воспитанником мадридского "Реала". Нынешний капитан "Королевского клуба" непрерывно выступает за основную команду с лета 2013 года. В текущем сезоне футболист провел 22 матча во всех турнирах. Всего на его счету 450 матчей в составе "Реала", в которых он отметился 14 забитыми мячами.