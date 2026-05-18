18 Мая 2026
RU

"Ливерпуль" включился в борьбу с "Ньюкаслом" за Камара

Мировой футбол
Новости
18 Мая 2026 18:24
61
"Ливерпуль" включился в борьбу с "Ньюкаслом" за Камара

Полузащитник "Монако" Ламин Камара оказался в сфере интересов сразу двух клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, серьезный интерес к 22-летнему сенегальскому хавбеку проявляет "Ливерпуль". Мерсисайдцы усилили работу по трансферу после того, как узнали о переговорах "Ньюкасла" с представителями футболиста.

По информации источника, "Монако" оценивает Камара примерно в 50 миллионов евро (около 100 миллионов манатов).

Контракт сенегальца с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ожидается, что он станет одним из самых обсуждаемых игроков предстоящего трансферного окна.

Сообщается, что "Ньюкасл" рассматривает Камара как одну из главных целей на фоне возможных изменений в средней линии команды. "Ливерпуль" же не намерен уступать конкуренту в борьбе за игрока.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мбаппе выставили на продажу в "Реале" - ФОТО
17:53
Мировой футбол

Мбаппе выставили на продажу в "Реале" - ФОТО

Мадридский клуб якобы готов расстаться с французом за 250 миллионов евро
Сборную Украины впервые в истории возглавил иностранный тренер
16:53
Мировой футбол

Сборную Украины впервые в истории возглавил иностранный тренер

Андреа Мальдера стал новым главным тренером команды

Моуринью возвращается в "Реал": Романо дал "Here we go!"
15:27
Мировой футбол

Моуринью возвращается в "Реал": Романо дал "Here we go!"

Для "Особенного" это станет вторым приходом в мадридский клуб
"Спортинг" установил трансферный рекорд Португалии
14:07
Мировой футбол

"Спортинг" установил трансферный рекорд Португалии

Саласар перешел в "Спортинг" за рекордные 30 миллионов
Неймара случайно заменили во время матча - ВИДЕО
12:49
Мировой футбол

Неймара случайно заменили во время матча - ВИДЕО

Судьи по ошибке заменили звездного футболиста "Сантоса"

От четвертой лиги до Бундеслиги: "Эльверсберг" впервые в истории вышел в Бундеслигу
12:29
Мировой футбол

От четвертой лиги до Бундеслиги: "Эльверсберг" впервые в истории вышел в Бундеслигу

Город разделен на два сельских округа и не имеет даже железнодорожной станции

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше