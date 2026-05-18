"Ливерпуль" включился в борьбу с "Ньюкаслом" за Камара

Полузащитник "Монако" Ламин Камара оказался в сфере интересов сразу двух клубов английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, серьезный интерес к 22-летнему сенегальскому хавбеку проявляет "Ливерпуль". Мерсисайдцы усилили работу по трансферу после того, как узнали о переговорах "Ньюкасла" с представителями футболиста.

По информации источника, "Монако" оценивает Камара примерно в 50 миллионов евро (около 100 миллионов манатов).

Контракт сенегальца с французским клубом рассчитан до лета 2029 года. Ожидается, что он станет одним из самых обсуждаемых игроков предстоящего трансферного окна.

Сообщается, что "Ньюкасл" рассматривает Камара как одну из главных целей на фоне возможных изменений в средней линии команды. "Ливерпуль" же не намерен уступать конкуренту в борьбе за игрока.