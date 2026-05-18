18 Мая 2026
RU

Мбаппе выставили на продажу в "Реале" - ФОТО

Мировой футбол
Новости
18 Мая 2026 17:53
19
Мбаппе выставили на продажу в "Реале" - ФОТО

Вокруг нападающего "Реала" Килиана Мбаппе вновь разгорелся громкий скандал.

Как сообщает İdman.Biz, в испанских СМИ появилась информация, что президент мадридского клуба Флорентино Перес включил французского форварда в список игроков, доступных для продажи.

По данным источников, "Реал" готов рассмотреть предложения по Мбаппе в размере около 250 миллионов евро (примерно 500 миллионов манатов).

В последние недели француз столкнулся с недовольством части болельщиков. Во время матча с "Реал Овьедо" трибуны освистали игрока после объявления его имени. Кроме того, фанаты запустили петицию с требованием продать футболиста, которая, как утверждается, уже собрала миллионы подписей.

Дополнительный резонанс вызвала поездка Мбаппе в Италию вместе с актрисой Эстер Экспосито перед "эль класико". Испанская пресса также пишет о возможном недовольстве внутри раздевалки из-за особого отношения к французскому нападающему.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сборную Украины впервые в истории возглавил иностранный тренер
16:53
Мировой футбол

Сборную Украины впервые в истории возглавил иностранный тренер

Андреа Мальдера стал новым главным тренером команды

Моуринью возвращается в "Реал": Романо дал "Here we go!"
15:27
Мировой футбол

Моуринью возвращается в "Реал": Романо дал "Here we go!"

Для "Особенного" это станет вторым приходом в мадридский клуб
"Спортинг" установил трансферный рекорд Португалии
14:07
Мировой футбол

"Спортинг" установил трансферный рекорд Португалии

Саласар перешел в "Спортинг" за рекордные 30 миллионов
Неймара случайно заменили во время матча - ВИДЕО
12:49
Мировой футбол

Неймара случайно заменили во время матча - ВИДЕО

Судьи по ошибке заменили звездного футболиста "Сантоса"

От четвертой лиги до Бундеслиги: "Эльверсберг" впервые в истории вышел в Бундеслигу
12:29
Мировой футбол

От четвертой лиги до Бундеслиги: "Эльверсберг" впервые в истории вышел в Бундеслигу

Город разделен на два сельских округа и не имеет даже железнодорожной станции
Альваро Арбелоа намекнул на уход игроков из "Реала"
10:49
Мировой футбол

Альваро Арбелоа намекнул на уход игроков из "Реала"

Тренер мадридцев намекнул на уход нескольких футболистов

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше