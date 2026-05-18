Мбаппе выставили на продажу в "Реале" - ФОТО

Вокруг нападающего "Реала" Килиана Мбаппе вновь разгорелся громкий скандал.

Как сообщает İdman.Biz, в испанских СМИ появилась информация, что президент мадридского клуба Флорентино Перес включил французского форварда в список игроков, доступных для продажи.

По данным источников, "Реал" готов рассмотреть предложения по Мбаппе в размере около 250 миллионов евро (примерно 500 миллионов манатов).

В последние недели француз столкнулся с недовольством части болельщиков. Во время матча с "Реал Овьедо" трибуны освистали игрока после объявления его имени. Кроме того, фанаты запустили петицию с требованием продать футболиста, которая, как утверждается, уже собрала миллионы подписей.

Дополнительный резонанс вызвала поездка Мбаппе в Италию вместе с актрисой Эстер Экспосито перед "эль класико". Испанская пресса также пишет о возможном недовольстве внутри раздевалки из-за особого отношения к французскому нападающему.