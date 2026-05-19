"Арсенал" обыграл "Бернли" в АПЛ - ВИДЕО

"Арсенал" дома победил "Бернли" в матче 37-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил полузащитник "канониров" Кай Хаверц.

"Арсенал" возглавляет турнирную таблицу АПЛ с 82 очками. Команда Микеля Артеты может выиграть чемпионат Англии за один тур до конца сезона в случае, если "Манчестер Сити" уступил "Борнмуту" в матче, который состоится 19 мая. В случае победы "горожан" "Арсенал" будет опережать команду Хосепа Гвардиолы на 2 очка перед последним матчем.

В заключительном, 38-м туре АПЛ "Арсенал" сыграет на выезде с "Кристал Пэлас", а "Манчестер Сити" примет на своем поле "Астон Виллу".