Джейми Каррагер: "Менее двух лет назад я назвал Салаха эгоистом, и я думаю, что это снова актуально"

19 Мая 2026 01:40
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер прокомментировал высказывания нападающего мерсисайдцев Мохамеда Салаха.

После поражения от "Астон Виллы" (2:4) в 37-м туре АПЛ египтянин опубликовал в социальной сети пост, в котором заявил, что команда должна вернуться к атакующему стилю игру.

"Я не удивлен. Я всем говорил: до конца сезона произойдет что-то еще. Он снова взорвет клуб, как это сделал Роналду перед уходом из "Манчестер Юнайтед". Я думал, это может произойти после окончания сезона, когда он уйдет, но нет.

Менее двух лет назад я назвал его эгоистом за интервью, и я думаю, что это снова актуально. У "Ливерпуля" очень важная неделя. Они все еще не полностью квалифицировались в Лигу чемпионов, и речь должна идти о "Ливерпуле", а не о Салахе", - заявил Каррагер.

Напомним, что Салах покинет команду в конце этого сезона. Матч 38-го тура АПЛ против "Брентфорда" станет последним для него в футболке "Ливерпуля".

На данный момент мерсисайдцы занимают 5-е место в турнирной таблице английского чемпионата с 59 очками.

