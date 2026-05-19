Рюдигер продлит контракт с "Реалом"

Центральный защитник "Реала" Антонио Рюдигер согласился продлить контракт с мадридским клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, 33-летний ключевой игрок "сливочных" останется в составе команды еще на один сезон.

Отмечается, что в последние годы игрок получал выгодные предложения от других клубов, в том числе из Саудовской Аравии, однако он намерен продолжить свою карьеру в Мадриде.

Рюдигер, известный своим взрывным и жестким характером, выступает за "Реал" с 2022 года. В 182 матчах за "королевский клуб" он забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.