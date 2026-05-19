19 Мая 2026
RU

Неймар попал в окончательный состав Бразилии на чемпионат мира

Мировой футбол
Новости
19 Мая 2026 02:10
39
Неймар попал в окончательный состав Бразилии на чемпионат мира

Бразильская конфедерация футбола (CBF) на своей странице в социальной сети X представила окончательный список сборной на чемпионат мира 2026 года, который пройдет предстоящим летом в США, Канаде и Мексике. Главный тренер сборной Карло Анчелотти вызвал 25 футболистов, сообщает İdman.Biz.

Состав Бразилии на чемпионат мира — 2026:

Вратари: Алисон Бекер, Эдерсон, Вевертон Перейра да Силва.

Защитники: Дуглас Сантос, Алекс Сандро, Бремер, Данило, Габриэл Магальяйнс, Рожер Ибаньес, Перейра Лео, Маркиньос, Уэсли Франса.

Полузащитники: Лукас Пакета, Бруно Гимарайнс, Каземиро, Фабиньо, Данило дос Сантос де Оливейра.

Нападающие: Неймар, Луис Энрике, Эндрик, Габриэл Мартинелли, Игор Тьяго, Матеус Кунья, Рафинья, Винисиус Жуниор, Райан Витор Симплисио Роша.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Джейми Каррагер: "Менее двух лет назад я назвал Салаха эгоистом, и я думаю, что это снова актуально"
01:40
Мировой футбол

Джейми Каррагер: "Менее двух лет назад я назвал Салаха эгоистом, и я думаю, что это снова актуально"

Салах покинет команду в конце этого сезона
"Арсенал" обыграл "Бернли" в АПЛ - ВИДЕО
01:01
Мировой футбол

"Арсенал" обыграл "Бернли" в АПЛ - ВИДЕО

И сохранил лидерство перед последним туром
Рюдигер продлит контракт с "Реалом"
00:42
Мировой футбол

Рюдигер продлит контракт с "Реалом"

Рюдигер выступает за "сливочных" с 2022 года
Гвардиола уйдет с поста главного тренера "Ман Сити" после матча с "Виллой" - СМИ
00:04
Мировой футбол

Гвардиола уйдет с поста главного тренера "Ман Сити" после матча с "Виллой" - СМИ

На понедельник запланирован парад на автобусе с открытым верхом
Рафаэл Леау может перебраться в АПЛ
18 Мая 23:28
Мировой футбол

Рафаэл Леау может перебраться в АПЛ

В "Милане" рассчитывают выручить € 40-50 млн с продажи португальца
"Барселона" объявила о продлении контракта с главным тренером Фликом
18 Мая 21:08
Мировой футбол

"Барселона" объявила о продлении контракта с главным тренером Фликом

На подписании контракта присутствовал президент Жоан Лапорта

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше