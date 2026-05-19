Бывший тренер Махира Эмрели может возглавить "Лацио"

19 Мая 2026 08:12
Бывший футболист сборной Германии Мирослав Клозе может возглавить итальянский "Лацио".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в случае отставки нынешнего главного тренера Маурицио Сарри 47-летний немец может занять пост наставника римского клубо.

Руководство "Лацио", указывают спортивные издания, крайне недовольно результатами команды в текущем сезоне. После поражения в последнем римском Сарри открыто заявил, что не чувствует поддержки со стороны руководства, что дало повод для разговоров о его скорой отставке.

Отметим, что Клозе завершил футбольную карьеру в 2016 году в "Лацио". В настоящее время он возглавляет "Нюрнберг", за который в сезоне 2024/2025 играл Махир Эмрели.

İdman.Biz
