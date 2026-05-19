"Карабах" узнал часть возможных соперников в Лиге Европы

19 Мая 2026 13:33
Стали известны некоторые потенциальные соперники "Карабаха" в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Как сообщает İdman.Biz, агдамский клуб окажется в числе сеяных команд во время жеребьевки.

Это означает, что "Карабах" получит в соперники команду с более низким рейтингом УЕФА.

На данный момент среди возможных оппонентов азербайджанского клуба называются:

  • "Жилина" (Словакия)

  • "Нови Сад" (Сербия)

  • "Университатя Клуж" (Румыния)

  • "Алюминий" (Босния и Герцеговина)

  • "Дерри Сити" (Ирландия)

  • "Вестри" (Исландия)

Отметим, что "Карабах" начнет выступление в Лиге Европы с первого квалификационного раунда.

