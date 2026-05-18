Венсан Абубакар может продолжить карьеру в Турции

Турецкий клуб "Бурсаспор" внимательно следит за ситуацией вокруг камерунского нападающего бакинского "Нефтчи" Венсана Абубакара. Об этом сообщаетİdman.Biz со ссылкой на портал Africafoot.

По имеющейся информации, турецкий коллектив, оформивший выход во второй дивизион страны, проявляет особый интерес к опытному форварду, чей контракт с "Нефтчи" истекает по окончании нынешнего сезона.

Бакинский клуб, скорее всего, не станет активировать опцию продления соглашения, поскольку бывший капитан сборной Камеруна не входит в тактические планы нового главного тренера "черно-белых" Юрия Вернидуба. Абубакар, пополнивший состав "Нефтчи" в октябре 2025 года, уже готовится покинуть столицу Азербайджана в ближайшие месяцы.

Летом нападающий получит статус свободного агента, что позволит ему перейти в любую команду бесплатно. Окружение футболиста склоняется к тому, чтобы остаться в Европе, и его возвращение в Турцию выглядит очень вероятным. Амбициозный "Бурсаспор", нацеленный на дальнейшее повышение в классе, рассматривается как один из основных вариантов продолжения карьеры игрока.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего камерунского форварда в 700 000 евро.