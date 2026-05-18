Сын легенды "Челси": "Я очень люблю Баку"

Полузащитник "Сабаха" Аарон Малуда признался, что доволен своей карьерой в Азербайджане.

"Я очень рад быть в "Сабахе". Много работаю, клуб меня поддерживает. Я очень люблю Баку", - заявил Малуда.

Сын легендарного футболиста "Челси" Флорана Малуда также прокомментировал реакцию семьи после завоевания "золотого дубля" в Азербайджане.

"Для меня было очень важно выиграть эти титулы. Меня поздравил не только отец, но и мама. У нас большая семья. Друзья, знакомые из моего бывшего клуба "Лилль", словом, все, кто меня знает, поздравили меня с этим успехом", - сказал Малуда в комментарии teleqraf.az.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Сабах" оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат Азербайджана и национальный Кубок.