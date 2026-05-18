18 Мая 2026
RU

Сын легенды "Челси": "Я очень люблю Баку"

Азербайджанский футбол
Новости
18 Мая 2026 14:27
31
Сын легенды "Челси": "Я очень люблю Баку"

Полузащитник "Сабаха" Аарон Малуда признался, что доволен своей карьерой в Азербайджане.

"Я очень рад быть в "Сабахе". Много работаю, клуб меня поддерживает. Я очень люблю Баку", - заявил Малуда.

Сын легендарного футболиста "Челси" Флорана Малуда также прокомментировал реакцию семьи после завоевания "золотого дубля" в Азербайджане.

"Для меня было очень важно выиграть эти титулы. Меня поздравил не только отец, но и мама. У нас большая семья. Друзья, знакомые из моего бывшего клуба "Лилль", словом, все, кто меня знает, поздравили меня с этим успехом", - сказал Малуда в комментарии teleqraf.az.

Отметим, что в нынешнем сезоне "Сабах" оформил "золотой дубль", выиграв чемпионат Азербайджана и национальный Кубок.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Интерактивный стенд АФФА оказался в центре внимания на WUF13
14:47
Азербайджанский футбол

Интерактивный стенд АФФА оказался в центре внимания на WUF13 - ВИДЕО

В Баку продолжается продвижение ЧМ-2027 среди молодежных сборных

В команде Наримана Ахундзаде сменился главный тренер
09:33
Мировой футбол

В команде Наримана Ахундзаде сменился главный тренер

"Коламбус Крю" отправил в отставку Хенрика Ридстрема

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" обыграл "Сумгайыт" благодаря голу в компенсированное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
17 Мая 20:08
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" обыграл "Сумгайыт" благодаря голу в компенсированное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Победный мяч был забит на 90+8-й минуте

"Нефтчи" одолел "Сабах" и вышел в Лигу конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
17 Мая 20:02
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" одолел "Сабах" и вышел в Лигу конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

У "Сабаха" прервалась серия из 10 матчей без поражений
Капитан "Имишли": "Мы хорошо сопротивлялись "Карабаху"
17 Мая 12:44
Азербайджанский футбол

Капитан "Имишли": "Мы хорошо сопротивлялись "Карабаху"

Азер Салахлы прокомментировал поражение в матче Мисли Премьер-лиги

Айхан Аббасов попрощался с болельщиками "Шамахы"
17 Мая 10:30
Азербайджанский футбол

Айхан Аббасов попрощался с болельщиками "Шамахы" - ВИДЕО

Главного тренера проводили аплодисментами после победы над "Туран Товуз"

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Мая 16:50
Мировой футбол

АПЛ перед кульминацией: "Арсенал" примет аутсайдера, "Ман Сити" ждет испытание в Борнмуте - ОБЗОР İDMAN.BİZ

За два тура до конца чемпионской гонки лондонцы имеют двухочковый перевес над командой Пепа Гвардиолы

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги
16 Мая 11:09
Мировой футбол

"Барселона" в шаге от исторического рекорда Ла Лиги

Каталонцы могут стать первой командой с идеальной домашней серией в Ла Лиге

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше