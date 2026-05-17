Айхан Аббасов попрощался с болельщиками "Шамахы" - ВИДЕО

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов попрощался с болельщиками команды после последнего домашнего матча сезона.

Как сообщает İdman.Biz, событие произошло после встречи 32-го тура Мисли Премьер-лиги, в которой "Шамахы" обыграл "Туран Товуз" со счетом 3:2.

Сразу после финального свистка Аббасов подошел к трибунам и попрощался с фанатами. В ответ болельщики проводили наставника продолжительными аплодисментами.

Отметим, что Айхан Аббасов также является главным тренером сборной Азербайджана. О том, будет ли специалист работать в каком-либо клубе в следующем сезоне, официальной информации пока нет.