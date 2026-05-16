16 Мая 2026 20:20
17
Иван Лепиница: "В Лиге чемпионов многое будет зависеть от соперника"

Футболист "Сабаха" Иван Лепиница заявил, что выступление команды в Лиге чемпионов станет важным опытом для клуба и игроков.

"Как мы выступим в Лиге чемпионов, покажет время. Многое будет зависеть от соперников, которые попадутся нам при жеребьевке. Важно, с какой командой мы встретимся. Но думаю, что участие в таком престижном турнире - очень хороший опыт и для нас, и для клуба. Матчи такого уровня - большая возможность для каждого футболиста", - заявил он в интервью sport24.az.

26-летний игрок подчеркнул, что "Сабах" постарается достойно воспользоваться шансом в главном еврокубке.

"Мы впервые в истории клуба сыграем в Лиге чемпионов. Это великолепное чувство для всех нас. Постараемся максимально использовать эту возможность и выступить достойно", - добавил Лепиница.

