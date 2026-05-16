Президент "Шахдаг Гусара": "Нам пообещали, что в следующем году стадион будет готов" - ИНТЕРВЬЮ

Президент и капитан "Шахдаг Гусара" Рахид Амиргулиев заявил, что клуб рассчитывает уже в следующем году вернуться к проведению домашних матчей в Гусаре.

"Если бы мы играли в Гусаре, было бы намного лучше. Нам пообещали, что в следующем году стадион будет готов", - заявил Амиргулиев в интервью qol.az.

"Если болельщики проделывают такой путь в Баку, то в Гусаре их было бы в два-три раза больше. Футбол существует для болельщиков. Мы тоже хотели бы играть в Гусаре перед своими родными трибунами. Но, к сожалению, есть проблема со стадионом. В этом году вряд ли успеют, но нам пообещали, что в следующем году стадион будет готов. Мы ждем", - отметил он.

Амиргулиев также подчеркнул важность региональных клубов для азербайджанского футбола.

"Мы хотели бы видеть эту команду в Премьер-лиге. И вообще не только "Шахдаг", но и клубы из Лянкярана и других регионов. Чем больше региональных клубов, тем лучше для Премьер-лиги", - сказал президент клуба.

Говоря о своем будущем, ветеран азербайджанского футбола признался, что пока не принял окончательного решения.

"Я еще не решил. После завершения чемпионата подумаю и приму решение", - заявил Амиргулиев.

Отметим, что в 26-м туре Первой лиги "Шахдаг Гусар" сыграл вничью с "Сабаилом" - 0:0.