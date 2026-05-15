Главный тренер "Карван-Евлаха": "До последнего буду честно выполнять свою работу"

Главный тренер "Карван-Евлах" Физули Мамедов прокомментировал поражение в матче 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу от "Габалы" (1:2).

Как сообщает İdman.Biz, специалист признался, что команде было непросто психологически после вылета из Премьер-лиги.

"Уже стало известно, что команда покинет Премьер-лигу. Поэтому мотивировать футболистов было очень сложно. Я их понимаю. Но они старались подготовиться к игре. Мы знали, что матч будет напряженным. Хотели победить дома и имели для этого возможности. Повели в счете, но из-за мелких ошибок "Габала" забила нам. Поздравляю соперника. На уровне Премьер-лиги нужно обращать внимание на каждую деталь. Я очень расстроен. Но что поделаешь? Жизнь продолжается. Футболисты много работали в жаркую погоду, благодарю каждого из них", - заявил Мамедов.

Наставник также рассказал, что изменил во втором тайме после неудачной первой половины встречи.

"В первом тайме мы не могли остро играть в атаке. Защитники "Габалы" слишком легко справлялись с нашими выпадами. После перерыва внесли изменения, и после этого стали действовать впереди намного острее. В одной из атак забили гол. К сожалению, сразу после этого пропустили два мяча", - отметил специалист.

Фузули Мамедов прокомментировал и свое будущее в клубе.

"Пока чемпионат продолжается, мы не обсуждали этот вопрос с руководством. После окончания сезона поговорим. У меня контракт с клубом до конца мая. До последнего буду честно выполнять свою работу. Если целью будет возвращение в Премьер-лигу, я могу остаться здесь. Если нет - придется рассматривать другие предложения", - подчеркнул тренер.

При этом Мамедов отказался раскрывать информацию о возможных вариантах продолжения карьеры.

"Сейчас неправильно говорить об этом. У меня действующий контракт с клубом. Обсуждать предложения было бы неэтично. Все мое внимание сосредоточено на команде. Если переговоры с клубом пройдут успешно, продолжу работу", - сказал он.

Тренер считает, что времени на подготовку к следующему сезону еще достаточно.

"Я так не думаю. У нас еще остается один матч. Мы должны играть до конца. У футболистов контракты до конца мая, и каждый обязан добросовестно выполнять свою работу. После завершения сезона все будет зависеть от желания руководства", - отметил Мамедов.

Также наставник ответил на вопрос о будущем состава команды.

"Если предложим футболистам привлекательные условия, они останутся. Там, где есть амбиции, игроки захотят быть", - заявил он.

В завершение Мамедов высказался о своих отношениях с футболистами.

"Игроки понимают, чего я от них хочу. У меня всегда были хорошие отношения с футболистами. Конечно, когда кто-то не попадает в основной состав, может возникнуть холодность. Мы стараемся максимально сглаживать такие моменты. Я амбициозный человек, голоден до успеха. Никогда в жизни не проигрывал так много. Мне трудно это принять. Я понимаю разницу в качестве, но все равно настраиваю футболистов только на победу", - подчеркнул главный тренер "Карван-Евлаха".