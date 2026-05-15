Главный тренер женского "Нефтчи": "Если повезет с жеребьевкой, достойно выступим в Европе"

Главный тренер женской футбольной команды "Нефтчи" Сиясат Аскеров прокомментировал досрочное чемпионство бакинского клуба в Высшей лиге Азербайджана.

"То, что наша команда за два тура до конца сезона стала чемпионом Азербайджана, - результат труда, проделанного на протяжении всего сезона", - заявил специалист в беседе с report.az.

Аскеров подчеркнул важность завоеванного титула.

"Слава Богу, как и в предыдущие годы, мы снова испытали радость чемпионства. Этот успех для нас не просто кубок, а результат всей работы, проделанной по ходу сезона. Поздравляю своих футболисток, которые внесли основной вклад в чемпионство, а также руководство клуба и всю общественность женского футбола. Наша команда боролась до конца и добилась этого результата без единого поражения. Впереди еще два тура, и я верю, что мы завершим и их без поражений", - отметил тренер.

Специалист также поделился ожиданиями от выступления команды в женской Лиге чемпионов УЕФА.

"Ранее мы уже дважды представляли Азербайджан в Лиге чемпионов как чемпионы страны. К сожалению, те выступления не были успешными. Поскольку мы сравнительно недавно участвуем в этом турнире на клубном уровне, находимся низко в рейтинге и поэтому попадаем на более сильных соперников. Но в этом году у нас будет другой подход. Наш состав состоит из молодых футболисток, а накопленный опыт и развитие девушек дают нам надежду на более успешные результаты. Если повезет с жеребьевкой, можем достойно выступить в Европе", - заявил Аскеров.

Отметим, что женская команда "Нефтчи" обеспечила себе чемпионский титул за два тура до завершения сезона.