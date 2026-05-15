Джалал Гусейнов: "У меня есть предложения из Европы"

15 Мая 2026 18:06
Защитник сборной Азербайджана и болгарской "Арды" Джалал Гусейнов заявил, что хочет продолжить карьеру в Европе и не рассматривает возвращение в азербайджанский футбол.

"Азербайджанские клубы проявляли интерес. Но я четко сказал своему менеджеру, что сейчас не хочу возвращаться в Азербайджан. Хочу продолжить карьеру в Европе как легионер. Поэтому даже если предложения из Азербайджана поступят, рассматривать их не буду. С большой вероятностью продолжу выступать за границей", - заявил Гусейнов в интервью report.az.

Футболист также рассказал, что его контракт с "Ардой" истекает летом и у него уже есть варианты продолжения карьеры.

"Конечно, интерес есть. Летом я стану свободным агентом. Есть как интерес, так и конкретные предложения из других европейских стран. Я не спешу с решением и постараюсь выбрать лучший вариант для своей карьеры", - отметил защитник.

Гусейнов признался, что хочет покинуть нынешний клуб.

"Мне предложили новый контракт, но договоренности пока нет. Лично я хочу уйти. Считаю, что моя работа здесь завершена и я готов играть в более сильных лигах. Хочу перейти в страну, где смогу продолжить свое развитие", - подчеркнул футболист.

Игрок сборной Азербайджана также высказался о своей адаптации в Болгарии.

"Период адаптации у меня давно завершился. Раньше тоже были очень хорошие матчи, просто тогда меня не признавали лучшим игроком встречи. Сейчас могу сказать, что полностью адаптировался здесь", - сказал Гусейнов.

Защитник отметил, что выступления за границей серьезно повлияли на его развитие.

"Играть за пределами страны - это прекрасно. Несмотря на трудности, это развивает тебя и как личность, и как футболиста. Я чувствую, что здесь сильно прибавил", - заявил он.

Отметим, что в последнем матче чемпионата Болгарии против "Ботева" (2:1) Джалал Гусейнов оформил дубль и был признан лучшим игроком встречи.

