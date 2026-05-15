Кахабер Цхададзе: "Мы следим за всеми потенциальными соперниками"

15 Мая 2026 19:56
Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе прокомментировал победу своей команды над "Карваном-Евлахом" в матче 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой "Габалы" со счетом 2:1.

"Поздравляю футболистов с победой. Мы провели хороший матч. В первом тайме нам было сложно завершать атаки последним ударом. После перерыва пропустили гол после стандартного положения. Но даже после этого продолжили показывать комбинационный и доминирующий футбол. Забили два мяча. У нас были возможности отличиться еще больше", - заявил Цхададзе.

Наставник также отметил, что, несмотря на отсутствие серьезного турнирного значения, команда сохранила настрой до конца встречи.

"Хотя с точки зрения турнирной таблицы матч не имел большого значения, футболисты не потеряли концентрацию. Получилась интересная игра", - подчеркнул главный тренер "Габалы".

Кроме того, Цхададзе ответил на вопрос о возможных соперниках команды в плей-офф.

"Не могу говорить о том, что именно мы сейчас делаем, но к этим матчам готовимся серьезно. Следим за всеми потенциальными соперниками", - отметил специалист.

İdman.Biz
