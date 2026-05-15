Андрей Демченко: "Команда сыграла в тот футбол, который я хотел видеть"

Главный тренер "Араза-Нахчывана" Андрей Демченко прокомментировал победу своей команды над "Кяпазом" (2:0) в матче 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, наставник остался доволен игрой своих футболистов и отметил, что команда выполнила установку на матч.

"Поздравляю всех членов команды с победой. Мы одержали заслуженную победу. Команда сыграла в тот футбол, который я хотел видеть. Именно над этим мы работали на тренировках. Сегодня мы старались заставить соперника ошибаться и держать игру под своим контролем", - заявил Демченко на пресс-конференции после матча.

Специалист также высказался о борьбе за путевку в еврокубки.

"С точки зрения борьбы за еврокубки у нас был очень тяжелый сезон. Но каждый матч - это шанс для футболистов. Мы должны бороться до конца и использовать предоставленные возможности", - подчеркнул главный тренер "Араза-Нахчывана".