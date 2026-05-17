Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" примет "Сумгайыт"

Сегодня состоятся матчи заключительного игрового дня 32-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, один из матчей стартует в 18:00, где "Зиря" на своем поле встретится с "Сумгайытом".

Главным арбитром встречи назначен Джавид Джалилов. Помогать ему будут Камран Байрамов, Муслим Алиев и Камран Алиев. За систему VAR будет отвечать Ингилаб Мамедов.

На данный момент "Зиря" с 50 очками занимает пятое место в турнирной таблице. "Сумгайыт", в активе которого 41 очко, располагается на седьмой позиции.

Матч пройдет в спортивном комплексе "Зиря".