Капитан "Имишли": "Мы хорошо сопротивлялись "Карабаху"

Капитан "Имишли" Азер Салахлы высказался после матча 32-го тура Мисли Премьер-лиги против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz , футболист прокомментировал поражение своей команды со счетом 0:3.

"Мы боролись до самого конца. Особенно в первом тайме смогли хорошо сопротивляться такой команде, как "Карабах". Но, к сожалению, во втором тайме из-за невнимательности пропустили ранний гол. После этого в команде появилась подавленность, и в итоге мы проиграли", - заявил Салахлы.

Также капитан "Имишли" ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

"На самом деле в моем контракте есть пункт 1+1. Но до конца сезона остается еще одна игра. После завершения сезона мы обсудим этот вопрос с клубом", - отметил футболист.

Кроме того, Салахлы высказался о задачах команды на следующий сезон.

"Пока говорить об этом слишком рано. Чемпионат еще не завершился. После окончания сезона нужно отдохнуть, а уже потом можно будет обсуждать цели на следующий год", - подчеркнул капитан "Имишли".