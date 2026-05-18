Шахин Диниев: "Некоторые футболисты "Карабаха" уже пресытились успехами в Лиге чемпионов"

"Карабах" будет чувствовать себя увереннее в Лиге Европы, т.к. уровень выступающих там команд несколько ниже. Однако им необходимо освежить состав. По многим матчам было видно, что некоторые футболисты уже пресытились успехами в ЛЧ.

Об этом в интервью порталу Qol.az заявил бывший главный тренер сборной Азербайджана Шахин Диниев. Опытный специалист также оценил шансы местных клубов в еврокубках и рассказал о влиянии именитых тренеров на уровень внутреннего первенства.

— Сезон в Мисли Премьер-лиге завершается, призеры и участники еврокубков определены. Каким был этот сезон и чем он отличился?

— Отмена лимита на легионеров навредит сборной, но клубному чемпионату пошла на пользу: выросла конкуренция, уровень лиги поднялся. Порадовал стабильный рост "Нефтчи", который вышел в Лигу конференций. "Сабах" удивил, досрочно отобрав чемпионство у "Карабаха". Немного жаль "Зиря" — они весь сезон шли третьими, заслуживали еврокубки, но, видимо, подвели травмы и короткая скамейка. "Карабах" же отдал все силы Лиге чемпионов, а на внутренний чемпионат второго состава не хватило — соперники, выставив по 11 легионеров, стали намного сильнее. Поэтому второе место "Карабаха" закономерно.

— Вы отметили отмену лимита. А как на турнир повлиял приход таких тренеров, как Курбан Бердыев, Валдас Дамбраускас и Юрий Вернидуб?

— Тренерская работа важна, но без качественного материала и солидных финансов специалист ничего не сделает. Нужен бюджет, чтобы привезти игроков под конкретную задачу. Хороший тренер нужен как раз для того, чтобы правильно управлять большими деньгами. В тех клубах, о которых вы говорите, этот баланс нашли.

— Можно ли надеяться на успешное выступление наших клубов в еврокубках?

— Многое зависит от жеребьевки и трансферов, но я уверен: наши команды больше не будут вылетать в первом же раунде. Финансы позволяют им усилиться, и они сделают нужные приобретения, чтобы пройти дальше.

— Чего вы ждете от "Сабаха", который впервые представит страну в Лиге чемпионов?

— У них отличный состав, они прошли сезон на одном дыхании, без срывов. Навязать такую конкуренцию "Карабаху" — дорогого стоит. У "Сабаха" уже есть европейский опыт, думаю, 1–2 раунда они пройдут спокойно.

— "Карабах" много лет играл в Лиге чемпионов, а теперь выступит в Лиге Европы. Как это повлияет на их результаты?

— В Лиге Европы уровень команд чуть ниже, поэтому "Карабах" будет чувствовать себя увереннее. Но им нужно освежить состав. По многим матчам было видно, что некоторые футболисты уже пресытились успехами в ЛЧ. Нужна новая кровь, "голодные" до побед игроки. Думаю, руководство клуба это понимает и проведет трансферы.

— Чего ждать от "Туран Товуза" и "Нефтчи" в Лиге конференций?

— Товуз — один из самых футбольных регионов Азербайджана, они не играли в Европе 32 года. Команда умеет действовать на результат. Если они усилят несколько позиций, то минимум один раунд пройдут.

Что касается "Нефтчи", они в хорошей форме и с отличной атмосферой в коллективе. Им нужно укрепить атаку. Если подпишут качественных новичков, то вполне могут пройти несколько стадий.