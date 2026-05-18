Валдас Дамбраускас: " В Премер-лиге работают три элитных тренера"

18 Мая 2026 16:07
Главный тренер футбольный клуб "Сабаха" Валдас Дамбраускас рассказал о работе в Азербайджане и высказался о Гурбане Гурбанове.

Как сообщает İdman.Biz, литовский специалист дал большое интервью İTV, в котором поделился впечатлениями от работы в "Сабахе", оценил потенциал чемпионата Азербайджана и отдельно отметил уровень тренеров, работающих в Премьер-лиге.

По словам Дамбраускаса, переговоры с "Сабахом" были продолжительными, а переезд в Азербайджан стал результатом взаимного доверия.

"Меня очень привлекло стремление "Сабаха" быть амбициозным клубом. Здесь я почувствовал свободу и поддержку со стороны руководства. Когда я приехал в Баку, передо мной стояла задача выйти в еврокубки. Мы справились с этой задачей", - заявил тренер.

Специалист также высказался о главном тренере "Карабаха" Гурбане Гурбанове.

"Эта команда выиграла чемпионат Азербайджана 11 раз за последние 12 лет и является лицом азербайджанского футбола. Они представляли страну в еврокубках не благодаря удаче. Думаю, добиться такого в Европе очень сложно. Если команда играет в плей-офф Лиги чемпионов, это вершина работы. Сейчас в лиге работают три элитных тренера, и их достижения всем известны. Юрий Вернидуб с "Шерифом" обыгрывал "Реал", Курбан Бердыев с "Рубином" побеждал "Барселону". Отдельно должен отметить работу Гурбана Гурбанова. Покажите мне другую постсоветскую страну, где работали бы настолько качественные специалисты", - отметил Дамбраускас.

