Защитник "Шамахы" Давид Сантос успешно прооперирован в Португалии - ФОТО

19 Мая 2026 01:20
Бразильский защитник футбольного клуба "Шамахы" Давид Сантос перенес операцию по реконструкции передней крестообразной связки колена.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, хирургическое вмешательство проходило в Португалии и завершилось успешно.

Тяжелую травму футболист получил в матче 30-го тура Мисли Премьер-лиги против бакинского "Сабаха", в котором его команда уступила со счетом 0:3. Теперь бразильскому легионеру предстоит пройти длительный процесс реабилитации перед возвращением на поле.

