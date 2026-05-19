"Сабах" узнал возможных соперников в Лиге чемпионов

Стали известны возможные соперники "Сабаха" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BAKU.WS, чемпион Азербайджана по футболу окажется в числе несеяных команд во время жеребьевки стартового этапа турнира.

В первом квалификационном раунде примут участие 28 клубов, а "Сабах" может получить в соперники одну из сеяных команд. На данный момент определены уже 13 потенциальных оппонентов бакинского клуба:

"Шемрок Роверс" (Ирландия)

КуПС (Финляндия)

"Дрита" (Косово)

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)

"Борац" (Босния и Герцеговина)

"Викингур" (Исландия)

"Кайрат" (Казахстан)

"Университатя Крайова" (Румыния)

РФШ (Латвия)

"Клаксвик" (Фарерские острова)

"Флора" (Эстония)

"Ларн" (Северная Ирландия)

"Петрокуб" (Молдова)

Жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 16 июня. Первые матчи пройдут 7-8 июля, ответные встречи - 14-15 июля.