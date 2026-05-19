"Сабах" узнал возможных соперников в Лиге чемпионов

Стали известны возможные соперники "Сабаха" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BAKU.WS, чемпион Азербайджана по футболу окажется в числе несеяных команд во время жеребьевки стартового этапа турнира.
В первом квалификационном раунде примут участие 28 клубов, а "Сабах" может получить в соперники одну из сеяных команд. На данный момент определены уже 13 потенциальных оппонентов бакинского клуба:
- "Шемрок Роверс" (Ирландия)
- КуПС (Финляндия)
- "Дрита" (Косово)
- "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
- "Борац" (Босния и Герцеговина)
- "Викингур" (Исландия)
- "Кайрат" (Казахстан)
- "Университатя Крайова" (Румыния)
- РФШ (Латвия)
- "Клаксвик" (Фарерские острова)
- "Флора" (Эстония)
- "Ларн" (Северная Ирландия)
- "Петрокуб" (Молдова)
Жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 16 июня. Первые матчи пройдут 7-8 июля, ответные встречи - 14-15 июля.