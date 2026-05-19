19 Мая 2026
"Сабах" узнал возможных соперников в Лиге чемпионов

19 Мая 2026 13:03
"Сабах" узнал возможных соперников в Лиге чемпионов

Стали известны возможные соперники "Сабаха" в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BAKU.WS, чемпион Азербайджана по футболу окажется в числе несеяных команд во время жеребьевки стартового этапа турнира.

В первом квалификационном раунде примут участие 28 клубов, а "Сабах" может получить в соперники одну из сеяных команд. На данный момент определены уже 13 потенциальных оппонентов бакинского клуба:

  • "Шемрок Роверс" (Ирландия)
  • КуПС (Финляндия)
  • "Дрита" (Косово)
  • "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар)
  • "Борац" (Босния и Герцеговина)
  • "Викингур" (Исландия)
  • "Кайрат" (Казахстан)
  • "Университатя Крайова" (Румыния)
  • РФШ (Латвия)
  • "Клаксвик" (Фарерские острова)
  • "Флора" (Эстония)
  • "Ларн" (Северная Ирландия)
  • "Петрокуб" (Молдова)

Жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 16 июня. Первые матчи пройдут 7-8 июля, ответные встречи - 14-15 июля.

İdman.Biz
