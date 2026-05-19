19 Мая 2026
RU

Руслан Амирджанов: "Если в тебе есть хоть немного пороха, ты будешь играть" - ВИДЕО

Мировой футбол
Новости
19 Мая 2026 17:07
26
Руслан Амирджанов: "Если в тебе есть хоть немного пороха, ты будешь играть" - ВИДЕО

Футболист-тренер "Зангезура" Руслан Амирджанов поделился эмоциями после победы команды в Региональной лиге АФФА.

Как сообщает İdman.Biz, в финале "Зангезур" обыграл "Марафон" со счетом 2:1 и завоевал титул. Благодаря этому команда получила право выступить во Второй лиге в следующем сезоне.

41-летний Амирджанов отметил, что возраст не мешает ему оставаться на поле.

"Криштиану Роналду тоже играет в этом возрасте, он 1985 года рождения. Если в тебе есть хоть немного пороха, ты будешь играть. Есть футболисты, которые после завершения карьеры могут оставаться вне поля. Но, слава Богу, я сумел сохранить себя в форме и постоянно тренируюсь", - сказал он.

Опытный футболист подчеркнул, что без колебаний принял предложение "Зангезура" помочь команде сразу в двух ролях.

"Когда от "Зангезура" поступило приглашение помочь и как футболист, и как тренер, я с радостью согласился. Слава Богу, что пришел, и я рад этому. Приятно, что в таком тяжелом марафоне, на таком трудном пути мы стали чемпионами", - отметил Амирджанов.

Он также посвятил успех всем, кто верил в команду.

"Спасибо всем, кто верил в нас. Этот кубок и медаль мы посвящаем нашим семьям и близким, которые ждут нас дома", - добавил футболист.

Отметим, что бронзовые медали Региональной лиги завоевал "Билясувар", который в матче за третье место победил "Шафаг" со счетом 4:1.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Эден Азар: "Я пришел в "Реал" не для того, чтобы заменить Роналду"
17:37
Мировой футбол

Эден Азар: "Я пришел в "Реал" не для того, чтобы заменить Роналду"

Бельгиец подчеркнул, что никогда не был футболистом, способным стабильно забивать по 60-70 голов за сезон

Жоао Педро хочет продолжить карьеру в "Барселоне"
16:43
Мировой футбол

Жоао Педро хочет продолжить карьеру в "Барселоне"

Каталонский клуб готовит трансфер форварда "Челси" за 100 миллионов евро
В Астане обсудили новые шахматные турниры тюркских стран
16:06
Мировой футбол

В Астане обсудили новые шахматные турниры тюркских стран

Илаха Гадимова рассказала о новых проектах между тюркскими шахматными странами

В Лянкяране пройдет турнир по карате ко Дню Вооруженных сил
14:02
Мировой футбол

В Лянкяране пройдет турнир по карате ко Дню Вооруженных сил

Соревнование соберет спортсменов из разных регионов Азербайджана

"Карабах" узнал часть возможных соперников в Лиге Европы
13:33
Азербайджанский футбол

"Карабах" узнал часть возможных соперников в Лиге Европы

Агдамский клуб будет в числе сеяных при жеребьевке первого квалификационного раунда

Мареска возглавит "Манчестер Сити" - Романо дал "Here we go"
12:48
Мировой футбол

Мареска возглавит "Манчестер Сити" - Романо дал "Here we go"

Итальянец заменит Пепа Гвардиолу после завершения сезона

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года
"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО
17 Мая 00:00
Мировой футбол

"Аль-Наср" проиграл "Гамба Осаке" в финале Лиги чемпионов АФК 2 - ВИДЕО

Роналду провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями