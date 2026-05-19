Руслан Амирджанов: "Если в тебе есть хоть немного пороха, ты будешь играть" - ВИДЕО

Футболист-тренер "Зангезура" Руслан Амирджанов поделился эмоциями после победы команды в Региональной лиге АФФА.

Как сообщает İdman.Biz, в финале "Зангезур" обыграл "Марафон" со счетом 2:1 и завоевал титул. Благодаря этому команда получила право выступить во Второй лиге в следующем сезоне.

41-летний Амирджанов отметил, что возраст не мешает ему оставаться на поле.

"Криштиану Роналду тоже играет в этом возрасте, он 1985 года рождения. Если в тебе есть хоть немного пороха, ты будешь играть. Есть футболисты, которые после завершения карьеры могут оставаться вне поля. Но, слава Богу, я сумел сохранить себя в форме и постоянно тренируюсь", - сказал он.

Опытный футболист подчеркнул, что без колебаний принял предложение "Зангезура" помочь команде сразу в двух ролях.

"Когда от "Зангезура" поступило приглашение помочь и как футболист, и как тренер, я с радостью согласился. Слава Богу, что пришел, и я рад этому. Приятно, что в таком тяжелом марафоне, на таком трудном пути мы стали чемпионами", - отметил Амирджанов.

Он также посвятил успех всем, кто верил в команду.

"Спасибо всем, кто верил в нас. Этот кубок и медаль мы посвящаем нашим семьям и близким, которые ждут нас дома", - добавил футболист.

Отметим, что бронзовые медали Региональной лиги завоевал "Билясувар", который в матче за третье место победил "Шафаг" со счетом 4:1.