Эден Азар: "Я пришел в "Реал" не для того, чтобы заменить Роналду"

19 Мая 2026 17:37
Бывший полузащитник "Реала" Эден Азар рассказал, что не воспринимал себя преемником Криштиану Роналду в мадридском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Canal+, бельгиец заявил, что его стиль игры кардинально отличался от португальской суперзвезды.

"Я не хотел брать седьмой номер. Я хотел взять "десятку" Луки Модрича. Я попросил его об этом и думал, что он скажет: "Хорошо, оставь его себе", но он мне его не дал", - рассказал Азар.

По словам экс-футболиста, именно СМИ создали вокруг него образ замены Роналду после перехода в мадридский клуб.

"Я не чувствовал давления из-за того, что должен заменить Криштиану в "Реале", потому что, на мой взгляд, я пришел не для этого. Это СМИ говорили, что я должен заменить Роналду. У меня совершенно другой стиль игры. Я не мог забивать 60 или 70 голов в год. Честно говоря, я едва ли забил столько за всю карьеру. Я пришел туда, чтобы играть как Эден, а не чтобы заменить Криштиану. Но, как это часто бывает, не получилось", - добавил Азар.

İdman.Biz
