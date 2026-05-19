Хосеп Гвардиола больше не будет тренировать клубы

19 Мая 2026 18:44
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола сделает паузу в карьере в год после того, как покинет английский клуб по окончании сезона. Крайне маловероятно, что 55-летний специалист вернется к работе в клубном футболе. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Серхио Гонсалес на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, Гвардиола будет готов вернуться к тренерской деятельности, только если получит предложение о работе в сборной.

Подчеркивается, что испанца в "Манчестер Сити" сменит его бывший помощник Энцо Мареска, который имеет договоренность приступить к выполнению обязанностей на следующий день после ухода Гвардиолы.

Ранее несколько авторитетных инсайдеров сообщили об уходе Гвардиолы из "Манчестер Сити" грядущим летом.

İdman.Biz
