"Саутгемптон" исключили из плей-офф за шпионаж

"Саутгемптон" исключили из финала плей-офф Чемпионшипа и сняли четыре очка в грядущем сезоне. Как передает İdman.Biz, об этом информирует пресс-служба Английской футбольной лиги (EFL) на странице в социальной сети X.

"Независимая дисциплинарная комиссия сегодня исключила "Саутгемптон" из плей-офф Чемпионшипа после того, как клуб признал многочисленные нарушения правил EFL, связанные с несанкционированной видеосъемкой тренировок других клубов.

Кроме того, было снято четыре очка, которые будут учтены в турнирной таблице Чемпионшипа сезона-2026/2027.

В результате сегодняшнего решения "Мидлсбро" возвращается в плей-офф 2026 года и выйдет в финал с "Халл Сити". Финал по-прежнему запланирован на субботу, 23 мая, время начала матча будет подтверждено позже", — написано в заявлении.

Ранее стало известно, что аналитик по производительности "Саутгемптона" был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки "Мидлсбро" перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей "Саутгемптон" обыграл "Мидлсбро" (0:0, 2:1) и вышел в финал. В субботу, 23 мая, команда должна была сыграть за выход в АПЛ с "Халлом".