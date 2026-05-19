20 Мая 2026
RU

"Реал" выплатил "Бенфике" компенсацию за Моуринью

Мировой футбол
Новости
19 Мая 2026 22:44
49
"Реал" выплатил "Бенфике" компенсацию за Моуринью

Мадридский "Реал" выплатил "Бенфике" € 3 млн за досрочное расторжение контракта тренера Жозе Моуринью с клубом. Это позволяет португальскому специалисту подписать контракт со "сливочными". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее СМИ сообщали, что "Королевский клуб" заплатит "Бенфике" € 6 млн за Моуринью.

Португальский тренер возглавляет лиссабонскую команду с сентября 2025 года. Действующее трудовое соглашение Моуринью с "Бенфикой" рассчитано до лета 2027 года. Под его руководством "орлы" провели 45 матчей во всех турнирах, в которых 27 раз победили, 10 раз сыграли вничью и восемь раз потерпели поражение.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Интер" представил новую домашнюю форму на сезон-2026/2027 - ФОТО
19 Мая 23:42
Мировой футбол

"Интер" представил новую домашнюю форму на сезон-2026/2027 - ФОТО

Техническим спонсором клуба является американская компания Nike
Гризманн опубликовал прощальное сообщение для болельщиков "Атлетико"
19 Мая 23:24
Мировой футбол

Гризманн опубликовал прощальное сообщение для болельщиков "Атлетико"

Летом Гризманн перейдет в МЛС
Килиана Мбаппе может перебраться в "Челси"
19 Мая 23:04
Мировой футбол

Килиана Мбаппе может перебраться в "Челси"

Новый тренер "синих" настаивает на воссоединении с игроком на "Стэмфорд Бридж"
"Саутгемптон" исключили из плей-офф за шпионаж
19 Мая 22:06
Мировой футбол

"Саутгемптон" исключили из плей-офф за шпионаж

В субботу команда должна была сыграть за выход в АПЛ с "Халлом"
"Челси" может подать жалобу на "Манчестер Сити" в случае назначения Марески - СМИ
19 Мая 21:48
Мировой футбол

"Челси" может подать жалобу на "Манчестер Сити" в случае назначения Марески - СМИ

"Пенсионеры" были возмущены действиями итальянского специалиста, который вел переговоры с "Манчестер Сити", еще возглавляя "синих"
Гвардиола пришел в ярость из-за утечки о своем уходе из "Сити" - СМИ
19 Мая 21:00
Мировой футбол

Гвардиола пришел в ярость из-за утечки о своем уходе из "Сити" - СМИ

Гвардиолу на посту главного тренера "Манчестер Сити" заменит Энцо Мареска

Самое читаемое

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"
17 Мая 15:54
Формула 1

Экипаж Ферстаппена сошел с гонки "24 часа Нюрбургринга"

Команда лидировала в заезде, но выбыла из борьбы из-за технической поломки

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол
17 Мая 14:30
Мировой футбол

В раздевалке "Ливерпуля" произошел раскол

Часть игроков считает, что Слот должен был покинуть клуб раньше
14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"
17 Мая 05:22
Мировой футбол

14 из 14: Роналду вновь упустил трофей с "Аль-Насром"

Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года
Романо: "Алонсо подписал четырехлетний контракт с "Челси" - ОБНОВЛЕНО
17 Мая 06:20
Мировой футбол

Романо: "Алонсо подписал четырехлетний контракт с "Челси" - ОБНОВЛЕНО

Официальное объявление Алонсо состоится в ближайшие часы