"Реал" выплатил "Бенфике" компенсацию за Моуринью

Мадридский "Реал" выплатил "Бенфике" € 3 млн за досрочное расторжение контракта тренера Жозе Моуринью с клубом. Это позволяет португальскому специалисту подписать контракт со "сливочными". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее СМИ сообщали, что "Королевский клуб" заплатит "Бенфике" € 6 млн за Моуринью.

Португальский тренер возглавляет лиссабонскую команду с сентября 2025 года. Действующее трудовое соглашение Моуринью с "Бенфикой" рассчитано до лета 2027 года. Под его руководством "орлы" провели 45 матчей во всех турнирах, в которых 27 раз победили, 10 раз сыграли вничью и восемь раз потерпели поражение.