УЕФА пожизненно отстранил чешского тренера Петра Влаховски: он снимал футболисток в душевых

20 Мая 2026 00:18
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение пожизненно отстранить Петра Влаховски, бывшего тренера чешского женского клуба "Словацко", сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic. Влаховски с 2019 по 2023 год тайно снимал футболисток на скрытую камеру в душевых и раздевалках команды. Для записи видео он использовал миниатюрное устройство, спрятанное в рюкзаке.

Помимо дисквалификации, Влаховски лишен тренерской лицензии и получил условный тюремный срок. Суд также обязал его выплатить каждой пострадавшей футболистке компенсацию в размере € 940. В ходе расследования выяснилось, что от действий тренера пострадали 15 футболисток, младшей из которых на момент совершения правонарушения было 17 лет.

Влаховски ранее считался одним из перспективных специалистов в женском футболе Чехии и выводил клуб "Словацко" в квалификацию Лиги чемпионов УЕФА.

