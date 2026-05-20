Артета стал самым молодым тренером-чемпионом Англии за последние 20 лет

Микель Артета выиграл с "Арсеналом" чемпионат Англии-2025/26.

"Канониры" стали обладателями титула за тур до завершения розыгрыша премьер-лиги благодаря тому, что "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" (1:1) и лишился математических шансов догнать лондонцев.

44-летний Артета стал самым молодым тренером-чемпионом Англии с сезона-2005/06 — тогда премьер-лигу выиграл 43-летний Жозе Моуринью, возглавлявший "Челси".

"Арсенал" выиграл чемпионат Англии в 14-й раз в истории и взял титул впервые за 22 года. В сезоне-2003/04 под руководством Арсена Венгера "канониры" завоевали золотые медали, не потерпев ни одного поражения.